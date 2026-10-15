«Про наследство не задумываюсь»: сын Усольцевой не хочет признать пропавшую семью погибшей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Даниил Баталов заявил, что не намерен обращаться в суд.

Пропавшая семья Усольцевых: сын не хочет верить в гибель

Фото: telegram / usoltseva_psy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын Усольцевой не хочет признавать пропавшую семью погибшей

Даниил Баталов, сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, не собирается через суд признавать семью погибшей. Об этом он заявил РИА Новости.

По гражданскому законодательству РФ, через полгода после исчезновения человека его родственники вправе через суд признать его умершим и принять наследство.

«Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», — сказал Баталов.

Он убежден, что Усольцевы уехали из России и живы.

Осенью 2025 года семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края. 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина исчезли во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе. В поисках участвовало порядка четырех сотен человек, включая волонтеров, правоохранителей и спасателей. Они проверили примерно 500 километров дорог, но за все время нашли лишь несколько зацепок.

Поиски завершились 12 октября 2025 года.

5 января 2026 года свидетели не подтвердили версию о побеге Усольцевых из РФ. Если бы туристы действительно хотели покинуть Россию, они бы просто уехали, поскольку не имели невыездного статуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что останки семьи Усольцевых, пропавшей без вести в красноярской тайге, возможно, находятся в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Друг семьи и исследователь Валентин Дегтерев рассказал о намерении провести новые поиски. По его словам, если сейчас не выехать туда и не проверить, то вскоре все засыпет, а в следующем году поднимать эту тему будет уже бесполезно. Дегтерев уточнил, что планирует осмотреть территорию, где на сделанном ранее фото заметили возможные следы крови и очертания, напоминающие человеческое тело.

Однако пока нет подтверждений, что на кадре действительно запечатлены следы пропавшей семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
15 окт
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
13 окт
«Скоро все засыплет снегом»: друг Усольцевых указал на место, где находятся их тела
13 окт
Могла привлечь хищника? Охотник выдвинул версию исчезновения Усольцевых
8 окт
«Лживый бред»: друг Усольцевых собирается в тайгу после спора о судьбе семьи
5 окт
Пережили зиму? Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых
28 сент
СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
28 сент
«Они живы»: сын пропавших Усольцевых отказался от иска о признании их умершими
27 сент
Год спустя: в деле Усольцевых появился важный нюанс
24 сент
«Не надо грустить о нас»: Усольцевы выходили на связь к годовщине исчезновения?
24 сент
Сидит в подвале и читает с бумажки: эксперты проверили голосовое сообщение от Усольцевой
+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Гимн канала: Лепс, Билан и ANNA ASTI записали общий трек к 30-летию МУЗ-ТВ
11:28
«Ей выгодно»: Костенко объяснила, почему Бузова продолжает упоминать Тарасова
11:26
Завершено расследование дела в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова*
11:13
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
11:07
Обыски у последователей саентологии* прошли более чем в десяти регионах России
10:57
Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
Опубликованы кадры спасения обманутой мошенниками 92-летней пенсионерки
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео