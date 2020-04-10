Юлия Паршута ушла от мужа через год после фиктивной свадьбы

Российская певица 31-летняя Юлия Паршута рассталась с мужем Александром через год после фиктивной свадьбы. Об этом пишет 7дней.ру.

Полтора года назад поп-исполнительница вместе со своим избранником устроили пышное торжество. На шикарной вечеринке по поводу замужества Юлии Паршуты присутствовали звездные гости, друзья и родственники. Все они праздновали бракосочетание влюбленных, которого, как выяснилось, в действительности вовсе не было.

Дело в том, что парочка не дошла до ЗАГСа. Юлия Паршута и ее избранник просто решили устроить веселое торжество. Только после расставания с возлюбленным певица рассказала о фиктивности свадьбы.

«Мы не будем разводиться, так как не были официально женаты. Расстались в конце прошлого года — спокойно. Сейчас общения нет — наверное, просто не о чем говорить», — заявила знаменитость.

По словам Юлии Паршуты, отношения пришлось разорвать из-за неоправданных ожиданий и разных целей. Звезда призналась — они с мужем «перестали приносить друг другу счастье».

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