«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
Актриса утверждает, что ее муж «не просыхает десять дней».
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @muceniece_nonna
Российская актриса Агата Муцениеце утверждает, что ее муж Павел Прилучный, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, избил ее. В этот момент он был пьян. Помимо этого, актер якобы выгоняет супругу вместе с детьми из дома во время пандемии коронавируса.
«Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Он во время пандемии выгоняет нас из дома. Говорит — уезжайте», — сказала актриса на видео в Instagram.
Агата Муцениеце рассказала, что Прилучный побил ее и выкинул, принадлежащий ей, телефон. На связь с подписчиками артистка вышла с маминого смартфона. Кинозвезда заявила, что скоро покинет дом мужа и переедет в квартиру. Она подчеркнула, что ее супруг уже несколько дней употребляет алкоголь.
«Он десять дней не просыхает, пьет алкоголь. Привет Джигану, как говорится», — отметила кинодива.
По ее словам, она больше не могла скрывать насилие в семье и единственное ее оружие — публичность.
«Просто знайте, что вот такой вот человек Павел. Представляете?» — сказала звезда.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным.
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