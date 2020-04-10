Тысячи цветов подарили екатеринбургским врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Так местные предприниматели решили поблагодарить тех, кто оказался на передовой борьбы с опасной инфекцией. Кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Сейчас они работают с повышенной нагрузкой, им не до отдыха и не до праздников. Однако каждый букет поднял настроение и вызвал улыбку.

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