Пользователи соцсетей смогут «посетить» виртуальную выставку и посмотреть тематический прямой эфир.

ВКонтакте и «Одноклассники» запускают спецпроекты в честь Дня космонавтики

Фото: 5-tv.ru

ВКонтакте и «Одноклассники» подготовили спецпроекты, посвященные Дню космонавтики. Так, пользователи смогут посмотреть авторское шоу VK «МКС на связи» и девять документальных фильмов, в числе которых — «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества».

Кроме того, в официальном сообществе Музея космонавтики пройдет онлайн-трансляция с участием Героев Российской Федерации Александра Мисуркина, Александра Калери, Юрия Усачева, Михаила Корниенко, Сергея Прокопьева, Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и Сергея Рязанского.

Космонавты ответят на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире. 14-часовая трансляция начнется 12 апреля 2020 года в 9 часов 7 минут по Москве: именно в это время Юрий Гагарин отправился в исторический для всего человечества полет.

В свою очередь, «Одноклассники» запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса», в создании которой приняли участие звезды российского шоу-бизнеса. Так, Диана Арбенина расскажет о том, как оживили «мертвую» станцию «Салют-7», а Максим Виторган поведает о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2».

Другие интересные истории подготовили Виталий Сюткин, Яна Чурикова, Арина Шарапова, Павел Деревянко, Александр Лазуткин, Екатерина Стриженова, Николай Фоменко и Федор Юрчихин.

Кроме того, пользователи смогут пройти «Квест с космонавтами» в мини-приложении в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках». По итогам каждый участник получит подарок в виде летательного аппарата на фотографию профиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отправке на МКС нового международного экипажа.

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