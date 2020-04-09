Новый экипаж МКС сегодня отправился на орбиту. Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» произвели с космодрома Байконур. Старт прошел в штатном режиме. К МКС сейчас летят космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Крис Кэссиди. Они прошли все проверки и выдержали строгий карантин — на фоне пандемии коронавируса.

Корабль «Союз» летит по укороченной схеме, он сделает четыре витка вокруг Земли и уже вечером пристыкуется к МКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальнем Востоке появился второй космодром.