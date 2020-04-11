В этот раз певица накормила мужа и сына цветной капустой и куриной печенью.

Анна Нетребко удивляет семью вкусными блюдами на карантине

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко на карантине проявляет кулинарное мастерство. Она не раз готовила своему мужу Юсифу Эйвазову его национальные блюда: азербайджанский плов с бараниной и свежей черемшой, а также гоголь-моголь с гренками. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

В этот раз Анна приготовила цветную капусту и куриную печень. Фото своего блюда она выложила в Instagram.

«Горячая закуска — цветная капуста, вымоченная в молоке с яйцом и обжаренная на сковороде. А также куриная печень с луком. Самое интересное здесь — это соус: сметана, соль, чеснок, много лимонного сока и сухая паприка! Просто и вкусно», — написала Анна.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Сын оперной дивы Тьяго тоже увлекся готовкой. Больше всего мальчику нравится готовить пиццу. Он научился замешивать тесто и экспериментировать с соусами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко опубликовала трогательное фото с сыном.

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