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«Мама спит, она устала»: Анна Нетребко опубликовала трогательное фото с сыном

, 23:08 | Мия Субботина 756

Народная артистка России выложила редкий семейный кадр в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко показала редкое домашнее фото, на котором она запечатлена вместе со своим сыном Тьяго. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре 48-летняя знаменитость лежит в домашнем наряде на ковре, раскинув руки. При этом она прикрыла лицо книжкой, а сверху на живот положила большую красную игрушку. На заднем плане 11-летний наследник сидит в окружении других предметов для игр.

«Милый дом! Дома... Почему-то всегда дома засыпаешь быстрее ребенка», — посетовала певица.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники умилились трогательному семейному снимку и написали комплименты звезде.

«Вымоталась мама. Так всегда. У детей энергии хоть отбавляй, а мы никакие. Поцелуйте от меня Тишу!!!»;

«Какое счастье! Ребенок рядом, играет тихо, муж фотографирует. Мама спит, она устала… Спасибо вам за позитив»;

«Анна, Вы прелесть! Такая естественная и совсем незвездная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты не узнали стройную Анну Нетребко на архивных фото.

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