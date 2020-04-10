Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ссорится с мамой

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что у нее очень обидчивый характер и рассказала из-за чего ссорится с мамой. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я человек обидчивый. Я нравлюсь себе в зеркале, но сзади мама подходит: „Что-то ты не очень сегодня выглядишь“, я очень обижаюсь на это. Но обижаться долгое время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом еще 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться», — поделилась Евгения.

Тем не менее фигуристка отметила, что мама очень помогает ей во время международных соревнований. По словам Медведевой, она делает те вещи, без которых жизнь в любой стране просто невозможна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинение в желании сменить гражданство.