В Никитском ботаническом саду срезали тюльпаны и подарили врачам Крыма
Цветы передали медикам трех больниц в благодарность за то, что они борются с пандемией коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Красивый подарок медикам Крыма, мужественно борющимся с коронавирусом, решили сделать в Никитском ботаническом саду Ялты. Как стало известно 5-tv.ru, дирекция сада приняла решение передать врачам городских больниц знаменитые тюльпаны, посмотреть на которые обычно приходят множество туристов и местных жителей.
Цветы срезали и красиво упаковали, а затем развезли в три больницы Крыма.
«Это надо видеть! Посмотришь — и улыбка уже не сходит с лица. Тюльпаны идут к вам!», — написали представители ботанического сада накануне на странице организации в Facebook.
Медики приняли неожиданные подарки с благодарностью. По данным на 10 апреля, в Крыму зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом, при этом семь пациентов уже выздоровели, ни одного смертельного случая не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие звезды делают пожертвования на борьбу с коронавирусом.
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