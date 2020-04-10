Красивый подарок медикам Крыма, мужественно борющимся с коронавирусом, решили сделать в Никитском ботаническом саду Ялты. Как стало известно 5-tv.ru, дирекция сада приняла решение передать врачам городских больниц знаменитые тюльпаны, посмотреть на которые обычно приходят множество туристов и местных жителей.

Цветы срезали и красиво упаковали, а затем развезли в три больницы Крыма.

«Это надо видеть! Посмотришь — и улыбка уже не сходит с лица. Тюльпаны идут к вам!», — написали представители ботанического сада накануне на странице организации в Facebook.

Медики приняли неожиданные подарки с благодарностью. По данным на 10 апреля, в Крыму зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом, при этом семь пациентов уже выздоровели, ни одного смертельного случая не было.

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