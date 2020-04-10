Согласно статистике, москвичи не изменили предпочтения с прошлого года.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

В Москве обнародовали список детских имен, которые пользовались большой популярностью у местных жителей в первом квартале 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении столичного загса.

Так, в фаворитах у москвичей по-прежнему остаются Александр и Софья (София). Из всех рожденных за первые три месяца детей, этими именами назвали 609 мальчиков и 649 девочек. Отмечается, что популярностью пользовались также Мария, Алиса, Анна и Полина.

«В качестве необычных имен можно выделить имя Афина, в честь древнегреческой богини назвали трех девочек. Именем Аксиния, напоминающим главную героиню романа Михаила Шолохова „Тихий Дон“, назвали двух москвичек. По одной девочке назвали именами Мальвина, Искра, Василиса и Весна», — заявил собеседник информагентства.

Кроме того, по данным столичных ЗАГСов, в последнее время москвичи все чаще стали называть мальчиков Максимом, Михаилом и Артемом. С начала года новорожденных с такими именами зарегистрировано 588, 537 и 425 человек соответственно.

«Среди необычных имен для новорожденных мальчиков — Тристан, Ахиллес, Ной и Елисей-Косма. Были и иностранные варианты. В Москве родились по одному мальчику с именами Брайан, Алекс и Райан», — отметил источник РБК.

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