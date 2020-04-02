В Ленобласти подросток изнасиловал десятилетнюю сестру
Вопиющий инцидент произошел в дачном доме в поселке Вырица Гатчинского района.
Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel
Четырнадцатилетний гимназист из Петербурга изнасиловал десятилетнюю сестру. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел в дачном доме в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области.
В полицию о произошедшем сообщили врачи скорой помощи, которые прибыли по вызову отца девочки. Мужчина рассказал медикам, что его приемный сын набросился ребенка и надругался.
В настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подросток находится под подпиской о невыезде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга на протяжении трех лет насиловал свою падчерицу.
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