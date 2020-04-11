Известный политолог Александр Некрасов умер в Лондоне в результате инсульта. Он скончался в возрасте 63 лет.

Сын умершего политолога Александр Некрасов-младший рассказал, что 7 апреля его отец участвовал в съемках телепрограммы. После эфира мужчина почувствовал недомогание, его экстренно госпитализировали. Доктора сообщили — у Александра Некрасова был инсульт.

«Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер», — цитирует ТАСС Некрасова-младшего.

Съемки, в которых Александр Некрасов участвовал перед тем, как попасть в больницу, были посвящены теме борьбы с коронавирусом в Великобритании.

Александр Некрасов окончил Московский государственный институт международных отношений. Позже он трудился корреспондентом лондонского представительства одного из российских информагентств. Политолог издал две книги, давал консультации по стратегическим коммуникациям, был частым гостем теле- и радиоэфиров. Он приходился правнуком писателю Льву Толстому и поэту Николаю Некрасову.

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