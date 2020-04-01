Артист умер в своей квартире через два дня после празднования 84-летия.

Актер театра на Таганке Константин Доронин скончался в Москве

Фото: www.globallookpress.com

Актер театра Таганки Константин Доронин скончался в Москве. Артист умер в своей квартире через два дня после празднования 84-летия.

Известно, что мужчина долго болел, пережил инсульт, после чего доктора поставили ему страшный диагноз — онкология. Об этом рассказала супруга умершего артиста.

Впервые Константин Доронин появился на больших экранах в фильме «Флаги на башнях». Спустя несколько лет зрители могли увидеть его в кинокартине «Год, как жизнь». Знаменитость несколько лет играл в театре на Таганке после чего перешел работать на радио. Там благодаря ему каждую неделю в эфир выходила передача «По странам и континентам», повествующая о захватывающих путешествиях и жизни в других государствах.

«Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио», — цитирует жену умершего артиста КР.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан скончался в США в возрасте 66 лет.

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