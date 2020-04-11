Продюсер призвал людей перестать травить певца, даже если тот кого-то заразил коронавирусом.

«Он что, прокаженный?» — Пригожин вступился за подвергшегося травле Лещенко

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Быть гуманнее и не ударяться в крайности призвал россиян продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова певца Льва Лещенко о том, что после болезни коронавирусом он подвергся травле. Артиста обвиняют в том, что он мог заразить людей до того, как узнал о заболевании, так как свободно ходил на съемки, несмотря на плохое самочувствие.

По словам Пригожина, которые приводит «Взгляд», люди должны задуматься о завтрашнем дне, ведь стать разносчиком инфекции может стать каждый. Это не повод клеймить больных, заверил продюсер.

«Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошел месяц. И ничего страшного, славу Богу. Он что, прокаженный, я вот не пойму? Мы все время в крайности — от края до края. Так нельзя», — заявил Пригожин.

Напротив, по мнению продюсера, людям стоило бы поддержать переболевшего Лещенко. Как минимум, он уже человек в возрасте и заслуживает уважения, напомнил Пригожин.

«Даже если он кого-то заразил, ну и что? <…> Я всех призываю угомониться, сидеть дома, и хватит искать крайности!» — возмутился продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после излечения от коронавируса, а также описал ощущения в первые дни после обнаружения инфекции.

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