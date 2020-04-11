«У тебя исчезает энергия»: Лещенко рассказал об ощущениях при COVID-19
По словам знаменитого певца, пресловутые кашель и насморк отнюдь не признак коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @leshchenko_lv
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «Радио „Комсомольская правда“» рассказал о своем состоянии после излечения от коронавируса, а также описал ощущения в первые дни после обнаружения инфекции.
По словам певца, по прибытию в Россию из заграничной поездки по США и Канаде он чувствовал себя прекрасно. Первые симптомы COVID-19 появились лишь через несколько дней, самым ярким из которых была общая слабость в организме.
«Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия», — вспоминал Лещенко в ходе беседы.
Кроме того, он особо отметил, что пресловутые кашель и насморк, характерные как для ОРВИ, так и для коронавируса, у него так и не проявились. Поэтому до последнего артист не обращался за медицинской помощью. Решение поехать в больницу было принято после того, как Лещенко стал по-настоящему задыхаться.
Как объяснили позже артисту врачи коммунарской больницы, куда он был экстренно госпитализирован, виной всему — сильный отек легких, препятствовавший нормальному поступлению кислорода в организм.
К счастью, сегодня Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. На днях он выписался из инфекционного отделения и теперь восстанавливает силы дома в спокойной и уютной обстановке. Конечно, по словам певца, остаточные явления от COVID-19 еще присутствуют, однако это не сравнимо с ощущениями в пик заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, Лев Лещенко и его жена обратились в столичную больницу в Коммунарке. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких.
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