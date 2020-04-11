По словам знаменитого певца, пресловутые кашель и насморк отнюдь не признак коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @leshchenko_lv

Тема:
Эпидемия коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «Радио „Комсомольская правда“» рассказал о своем состоянии после излечения от коронавируса, а также описал ощущения в первые дни после обнаружения инфекции.

По словам певца, по прибытию в Россию из заграничной поездки по США и Канаде он чувствовал себя прекрасно. Первые симптомы COVID-19 появились лишь через несколько дней, самым ярким из которых была общая слабость в организме.

«Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия», — вспоминал Лещенко в ходе беседы.

Instagram @leshchenko_lv

Кроме того, он особо отметил, что пресловутые кашель и насморк, характерные как для ОРВИ, так и для коронавируса, у него так и не проявились. Поэтому до последнего артист не обращался за медицинской помощью. Решение поехать в больницу было принято после того, как Лещенко стал по-настоящему задыхаться.

Как объяснили позже артисту врачи коммунарской больницы, куда он был экстренно госпитализирован, виной всему — сильный отек легких, препятствовавший нормальному поступлению кислорода в организм.

К счастью, сегодня Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. На днях он выписался из инфекционного отделения и теперь восстанавливает силы дома в спокойной и уютной обстановке. Конечно, по словам певца, остаточные явления от COVID-19 еще присутствуют, однако это не сравнимо с ощущениями в пик заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Лев Лещенко и его жена обратились в столичную больницу в Коммунарке. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
11 апр
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
11 апр
Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции
11 апр
Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
11 апр
Чем опасны аппараты искусственной вентиляции легких — комментарий медика
11 апр
Большинство россиян отказались от личных встреч из-за коронавируса — опрос
11 апр
Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
10 апр
«Кому-то на работу!» — музыканты устроили шоу для самоизолировавшихся во дворе ЖК
10 апр
Только три процента россиян обладают иммунитетом к новому коронавирусу — Попова
10 апр
«Союзмультфильм» и Минздрав представили ролики о профилактике коронавируса

Читайте также

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок