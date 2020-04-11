«Аптечный ревизорро» Диденко показала положительный тест на беременность
Супруг женщины скончался в конце февраля на вечеринке с сухим льдом.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Аптечный блогер Екатерина Диденко показала подписчикам в Instagram положительный тест на беременность. Супруг женщины Валентин скончался меньше двух месяцев назад на вечеринке с сухим льдом.
Екатерина Диденко опубликовала видео, которое сняла в ванной комнате. Блогер заявила, что хочет опровергнуть слухи о своей беременности, поэтому и собирается сделать тест.
«Поползли слухи, что я беременна. Я сейчас купила тест на беременность. Сделаю его и покажу вам одну полоску. И надеюсь, что все успокоятся», — заявила знаменитость.
Чуть позже женщина продемонстрировала в кадре тест с двумя полосками. Это означало, что блогер беременна. Екатерина Диденко не поверила своим глазам.
«В смысле! Я же таблетки пью. Не поняла прикола. Это как такое может быть?!» — задалась вопросом Диденко.
Потом в кадре появилась беременная подруга блогера, которая подтвердила — на видео действительно фигурирует тест, сделанный Екатериной Диденко. Лишь спустя время «аптечный ревизорро» призналась — она «разыграла» свою аудиторию, и ни о какой беременности и речи быть не может. Это вызвало очередной шквал критики и хейта в ее адрес.
Екатерина Диденко вообще отличается необычным поведением в соцсетях. Недавно женщина публично и в подробностях описала то, как рассказала четырехлетней дочери о смерти отца. При этом, по словам блогера, уже через пару минут ее наследница обо всем забыла и пустилась танцевать.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Диденко встала на подоконник с детьми на руках, спрашивая у подписчиков: «Хотите, чтоб я в окно вышла?».
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