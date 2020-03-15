«Хотите, чтоб я в окно вышла?» — блогерша Диденко встала на подоконник с детьми на руках
«Аптечный ревизорро», муж и двое друзей которой погибли в результате инцидента с сухим льдом в банном комплексе Москвы, пожаловалась на травлю в сети.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Популярная в Instagram аптечный блогер Екатерина Диденко пожаловалась на своей страничке в соцсети на травлю. После того, как 28 февраля в московском банном комплексе на вечеринке с сухим льдом погибли двое ее друзей и муж, ей беспрестанно поступают негативные сообщения, в которых ее обвиняют в смерти троих человек.
Чтобы показать хейтерам, что они не должны травить вдову и мать двоих детей, а также, чтобы подавить в подписчиках агрессию, Диденко решилась на отчаянный шаг. В сторис она опубликовала серию видео. На одном одна стоит с детьми на руках. На фоне играет грустная песня. Также продемонстрированы скриншоты сообщений, которые, очевидно, ей поступают.
«Чтоб ты сдохла»;
«Тварь бесстыжая», — говорится в самых скромных сообщениях.
Далее Екатерина Диденко с малышами на руках разворачивается спиной к камере и идет к окну, а после и вовсе встает на подоконник. К счастью, окно в этот момент закрыто.
«Вы хотите, чтоб я вышла в окно?» — написано на втором видео.
Хрен вам! Не дождетесь! И прежде, чем вешать ярлыки на людей, дождитесь результатов следствия, а не читайте паблики, у которых бурная фантазия, и которым пофиг на чувства людей. Есть многие вещи, которые я не могу рассказать, так как подписывала расписку о неразглашении. Как и все ребята, которые были на ДР», — подписала третью сторис Диденко, сопроводив текст фото, на котором она демонстрирует фигу.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аптечный блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца. Узнав о кончине родителя, четырехлетняя девочка немного поплакала, а потом пустилась в пляс.
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