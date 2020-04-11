Купить «коронавирус». Какие идеи породила эпоха пандемии?

Пандемия коронавируса раскрыла творческий потенциал у представителей ювелирной индустрии. Пока государства мира борются с инфекцией, бизнес не стоит на месте, а ищет, какую выгоду можно получить в это нелегкое время. В сети стали появляться любопытные украшения, посвященные тематике COVID-19. Например, кулоны с карикатурным изображением вируса создали в Костроме.

На сайте компании «Доктор Воробьев», которая специализируется изготовлением украшений на медицинскую тематику, появились кулоны «Коронавирус» в различных вариациях: с позолотой, без, с локальными вставками. Все они выполнены из серебра 925 пробы, стоят такие «обереги» от 500 до 1000 рублей.

Doctorvorobev.ru

Покупательницы реагируют на новинки по-разному, но в большинстве положительно.

«Так необычно красиво и на повестке дня»

«Невероятно классная штучка и в духе времени!»

«Оперативно сработали!» — хвалят находчивых предпринимателей женщины.

Приобрести безопасный «коронавирус» можно и в другом исполнении: Гусевской хрустальный завод имени Акима Мальцова выпустил линейку декоративных статуэток в виде знаменитого вируса.

«Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прототип застынет и станет таким же хрупким», — написано в аннотации на странице завода в Facebook.

Большинство пользователей оценили юмор, и даже выразили готовность купить такие «вирусы».

«Ребята, запускайте производство, я не шучу. Прекрасный сувенир. Готов купить прямо сейчас»

«Воплотили в жизнь нашу первоапрельскую шутку»

«Такие идеи сейчас (извините за опасный каламбур) просто носятся в воздухе!» — писали пользователи.

Александр Толмачев

По следам внезапного и короткого периода высокого спроса на туалетную бумагу в связи с эпидемией креативные дизайнеры создали украшения и на эту тему. Пользователи соцсетей с радостью делились фото таких эксклюзивных аксессуаров! Здесь уже любительницам бижутерии предложили не кулоны, а серьги.

«Подчеркните свой статус обладателя неприкосновенного, антикризисного запаса!» — писали в Instagram модницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Ракша (@igor_raksha) 18 Мар 2020 в 10:08 PDT

«На пике популярности. Для самых модных серьги #штучноечудо цена 600 рублей. Если хотите, бумага может быть золотого цвета», — рекламировали товар дизайнеры.

Facebook @siberianjewelry

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Влад Лисовец рассказал, как пандемия коронавируса скажется на мировой моде. По его мнению, общество сохранит любовь к маскам и перчаткам и после схода инфекции на нет.