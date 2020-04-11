Стилист Влад Лисовец рассказал, как пандемия скажется на мировой моде

Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал, как нынешняя ситуация с пандемией уже повлияла и еще повлияет на мировую моду. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Сейчас дизайнеры стали создавать свои фирменные маски. Много кто придумывает оригинальные средства защиты, которые, правда, малоэффективны. Но все это, по словам Лисовца, не с целью заработать. Вряд ли после карантина к таким аксессуарам будет интерес. А фэшн-индустрия — это и бизнес, в том числе.

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Стилист объясняет, из-за того, что сейчас люди вынуждены носить маски и перчатки, потом им это станет не интересно, а более того, постоянно будет напоминать о карантине.

«Я думаю, что никакие элементы защиты, которые мы носим сегодня, — маски, перчатки и прочее, — не станут в будущем элементами модного образа. Думаю, наоборот, это все нам надоест. Надоест закрывать лицо, прятать руки… Если поначалу интересно в это поиграть, то потом вряд ли кто-то захочет об этом вспоминать», — рассказывает Влад Лисовец.

Что касается «больничных» цветов — бледно-голубого, салатового, белого и других, то они были в тренде еще до пандемии. Многие дизайнеры по всему миру делали весенне-летние коллекции именно в таких оттенках. Однако вряд ли в дальнейшем эти цвета останутся на пике моды. Скорее всего, считает Влад Лисовец, людям захочется ярких цветов и яркого макияжа.

«Потом, скорее, людям захочется отдохнуть от всего этого. Например — показать ярко-красные губы, вместо того, чтобы ходить в масках. Не думаю, что это будет каким-то модным трендом», — делится своим мнение стилист.

На что же еще повлияла пандемия?

Французский бренд Marine Serre представил коллекцию «Осень-2020», главная идея которой – сделать эстетически привлекательными все средства защиты. Он выпустил не только верхнюю одежду, головные уборы и блейзеры, но и стильные маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINE SERRE - FUTUREWEAR (@marineserre_official) 1 Апр 2020 в 9:00 PDT

Помимо этого, уже начали создавать ткани, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела. Если шить из такого материала маски и перчатки, то эти ткани могут использоваться в качестве теста на заболевание.

Институт цвета Pantone официально назвал синий — цветом 2020 года. По мнению специалистов, синий ассоциируется с миром, спокойствием и безопасностью.

А французские модные дома — Dior, Givenchy и Guerlain стали выпускать антисептики вместо духов. Возможно, их примеру последуют и другие парфюмеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Васильев рассказал, какой будет мода после пандемии.

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