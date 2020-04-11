Собчак и Богомолов раскрыли правила поведения в их спальне

Чем дольше длится изоляция, тем более изощренные способы скоротать время придумывают звезды. Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили «посиделки» на четверых с другой семейной парой — певицей Глюкозой и Александром Чистяковым. По видеосвязи, разумеется. И сделали специальный эфир в Instagram для поклонников.

В ходе беседы участники соревновались — кто лучше знает свою вторую половинку? Так, Богомолов признался, что просыпается раньше своей супруги и старается выйти из комнаты незаметно. Входить к ней в спальню можно только тогда, когда убедится, что она проснулась. Для этого он мониторит ее пребывание в сети — если она там уже долго, вход разрешен. Если не угадал — настроение Ксении Анатольевны будет испорчено на весь день.

Собчак в свою очередь призналась, что терпеть не может, когда муж называет ее «Мася». Этот шуточный баттл завершился в пользу пары Собчак-Богомолов, так как они больше знают друг о друге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак и Богомолов показали, чем питаются в самоизоляции.