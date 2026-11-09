День рождения с последствиями: ребенок чуть не утонул в бассейне в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Спасательный жилет мальчику не помог.

Ребенок чуть не утонул в бассейне в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пятилетний ребенок чуть не утонул в одном из московских бассейнов

Пятилетний мальчик чуть не утонул в одном из столичных бассейнов в свой день рождения. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Согласно полученным данным, праздник семья отмечала в одной из московских саун, в районе Марьино. Ребенок плавал в бассейне в спасательном жилете. Но эта мера предосторожности не помогла, так как в какой-то момент мальчик просто выпал из жилета.

В этот момент взрослые ненадолго потеряли ребенка из вида. А когда заметили, что что-то пошло не так, мальчик был уже под водой, где провел около минуты. Несовершеннолетнего вытащили из бассейна и вызвали скорую помощь. Ребенок был госпитализирован с осложнениями после утопления.

Ранее восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате одного из фитнес-клубов Уфы. В результате происшествия ребенок сломал три позвонка. По словам родителей, семья в тот день пришла в данное учреждение на час. Ребенка оставили в детской комнате под присмотром сотрудников клуба. Но когда родственники вернулись, то обнаружили мальчика лежащим на полу в углу помещения. При этом работники детского центра, по словам близких пострадавшего, находились около входа.

На вопрос о произошедшем сотрудники ответили, что мальчик «вроде упал».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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