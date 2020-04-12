По мнению экспертов, сбережений семье надолго не хватит, собственный бизнес больших доходов модели не приносит, а на алименты пока рассчитывать не приходится.

На что будет жить Оксана Самойлова с четырьмя детьми после развода с Джиганом

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Фанаты Оксаны Самойловой, объявившей недавно о разводе с рэпером Джиганом, беспокоятся, на что будет жить модель с четырьмя детьми. По оценкам экспертов, денег семье, привыкшей жить на широкую ногу, надолго не хватит. Как пишет Teleprogramma.pro, по закону после развода Оксане и детям полагается 50% доходов Джигана в качестве алиментов. Однако доходов Дениса Устименко-Вайнштейна, так на самом деле зовут музыканта, сейчас нет — выступления, которые являются главным источником денег, прекращены из-за коронавируса. Более того, рэпер проходит очередной курс лечения от наркозависимости.

Сама Самойлова всегда позиционировала себя как успешную бизнесвумен, однако, как отмечает издание, больших заработков она никогда не имела. Сейчас она реализует через интернет собственный бренд одежды, но, по мнению экспертов, доходов от ее бизнеса едва хватит, чтобы прожить одному. Поэтому, чтобы Оксана и дети могли продолжить комфортную жизнь, Джигану необходимо реабилитироваться во всех отношениях. И если это ему удастся, супругам будет выгодно договориться о содержании без официальных элементов, поскольку зачастую главный источник денег артистов — частные концерты, и эти заработки они, как правило, не декларируют.

Ранее, как писал 5-tv.ru, «звездный» адвокат Сергей Жорин рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей.

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