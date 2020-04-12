В ближайший год звезде «Интернов» и супруге Гарика Харламова предстоит пережить грандиозный скандал и родить ребенка.

Ясновидящая рассказала, что Кристина Асмус вновь станет мамой

Фото: Instagram @asmuskristina

Кристине Асмус, которой на днях исполнилось 32 года, предстоит насыщенный яркими событиями год. Звезда сериала «Интерны» и супруга шоумена Гарика Харламова получит новые роли, переживет грандиозный скандал и, возможно, родит второго ребенка. Об этом рассказала интернет-порталу «Дни.ру» ясновидящая и таролог Галина Ярко.

«У нее грандиозные планы и, несмотря на то, что она полностью погружена в семью, ей хочется роста и движения вперед. Да она уже успешная женщина, но этого ей мало», — отметила экстрасенс.

В семье актрисы царит полная гармония, и, по словам ясновидящей, так будет и впредь — союз двух звезд по-настоящему крепок и заключен на всю жизнь. Однако размолвок и ссор избежать не удастся.

«В этой паре будут два кризисных периода, когда они будут практически на грани, но благодаря тому, что в их жизни есть любовь, они сойдутся снова. По судьбе карты показывают рождение еще одного ребенка. И впереди я вижу их венчание», — заявила Ярко.

Карты предсказывают появление у Гарика Харламова чрезвычайно настойчивой поклонницы. Это произойдет в конце года. Девушка сумеет добиться встречи со своим кумиром, и о невинном свидании станет известно СМИ, которые раздуют из этого грандиозный скандал.

«Ничего страшного не произойдет, но паре придется как-то это дело пережить», — говорит экстрасенс.

По ее словам, буря утихнет, когда Асмус и Харламов объявят о покупке какой-то общей недвижимости.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Кристина Асмус поздравила с рождением первенца 35-летнюю участницу Comedy Club Марину Кравец.

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