Ирина Пегова поздравила поклонников с Вербным воскресеньем из Минска
Актриса выложила кадры с веточками вербы на фоне снежного склона.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Вербное воскресенье — один из самых почитаемых православных праздников. Его отмечают не только воцерковленные люди, но и светские. В этот день принято поздравлять друг друга, и дарить веточки вербы. Однако в период изоляции дарить лично ничего нельзя, поэтому многие пользователи сети делают «виртуальные подарки» своим близким. А звезды кино и своим подписчикам, как это сделала, например, актриса Ирина Пегова.
В Instagram артистка выложила свое фото рядом с живыми веточками вербы на фоне снежного склона. Сейчас Пегова находится в Белоруссии, если снимок действительно этого года, похоже, что белорусов весна ждет еще не скоро.
«С вербным воскресеньем!» — подписала кадр актриса.
Поклонники тоже поздравили свою любимицу и рассказали, как обстоят дела за окном у них.
«С праздником! Со светлым днем! Всего Вам самого-самого доброго!»
«Очень красива и талантливая!»
«С Вербным воскресеньем! А у нас сегодня метель, снега метр намело! А уже + 20 было…» — делились своими реалиями фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова проводит время изоляции в Белоруссии, куда приехала на съемки. Судя по ее фото, в соседней стране нет таких жестких мер изоляции и люди свободно гуляют по ресторанам и кафе.
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