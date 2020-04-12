Актриса выложила кадры с веточками вербы на фоне снежного склона.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Вербное воскресенье — один из самых почитаемых православных праздников. Его отмечают не только воцерковленные люди, но и светские. В этот день принято поздравлять друг друга, и дарить веточки вербы. Однако в период изоляции дарить лично ничего нельзя, поэтому многие пользователи сети делают «виртуальные подарки» своим близким. А звезды кино и своим подписчикам, как это сделала, например, актриса Ирина Пегова.

В Instagram артистка выложила свое фото рядом с живыми веточками вербы на фоне снежного склона. Сейчас Пегова находится в Белоруссии, если снимок действительно этого года, похоже, что белорусов весна ждет еще не скоро.

«С вербным воскресеньем!» — подписала кадр актриса.

Instagram @pegovairina

Поклонники тоже поздравили свою любимицу и рассказали, как обстоят дела за окном у них.

«С праздником! Со светлым днем! Всего Вам самого-самого доброго!»

«Очень красива и талантливая!»

«С Вербным воскресеньем! А у нас сегодня метель, снега метр намело! А уже + 20 было…» — делились своими реалиями фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова проводит время изоляции в Белоруссии, куда приехала на съемки. Судя по ее фото, в соседней стране нет таких жестких мер изоляции и люди свободно гуляют по ресторанам и кафе.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
21:03
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок