В Москве мужчина забаррикадировался в квартире и устроил стрельбу через дверь
Инцидент произошел на Воронцовских прудах на юго-западе столицы.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru
Мужчина забаррикадировался в квартире и устроил стрельбу через дверь. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на Воронцовских прудах на юго-западе столицы.
На место происшествия прибыли полицейские. Стражи порядка выяснили, что, по предварительным данным, причиной произошедшего послужил конфликт на почве раздела долей в жилом помещении.
На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник отказывается открывать дверь в жилище и пускать внутрь другого собственника. На требования правоохранителей мужчина не реагирует. При попытке сломать замок он тут же открывает огонь из, предположительно, огнестрельного оружия. Верхняя часть двери в квартиру изрешечена пулями.
По некоторым данным речь идет о двухэтажной квартире площадью в несколько сотен квадратных метров. Квартира когда-то принадлежала семье бизнесмена-строителя. После развода бывшая супруга предпринимателя продала свою долю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция обнаружила у петербуржца оружие и склад патронов.
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