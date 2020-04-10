Подозреваемый переделал спортивный пистолет под боевой.

Полиция обнаружила у петербуржца оружие и склад патронов

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Полиция изъяла у жителя Северной столицы оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба регионального главка. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков явились в квартиру петербуржца на улице Солдата Корзуна в Кировском районе города во время расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотических веществ.

Дома у фигуранта обнаружили небольшой склад, который включал в себя мелкокалиберный однозарядный пистолет ТОЗ-35 и более 70 патронов различного калибра. На снимках, предоставленных пресс-службой ведомства, также можно увидеть гранату времен Великой Отечественной войны.

МВД России

Пистолет ТОЗ-35 предназначен для спортивных стрельб, однако изъятый образец имел признаки модификаций. Как установили правоохранители, злоумышленник переделал «мелкашку» под боевое оружие.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружии и боеприпасов. Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

МВД России

Ранее 5-tv.ru писал, что СКР заинтересовался фейком об автоматчиках в Волхове в Ленобласти.

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