Полиция обнаружила у петербуржца оружие и склад патронов

Полиция изъяла у жителя Северной столицы оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба регионального главка. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков явились в квартиру петербуржца на улице Солдата Корзуна в Кировском районе города во время расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотических веществ.

Дома у фигуранта обнаружили небольшой склад, который включал в себя мелкокалиберный однозарядный пистолет ТОЗ-35 и более 70 патронов различного калибра. На снимках, предоставленных пресс-службой ведомства, также можно увидеть гранату времен Великой Отечественной войны.

МВД России

Пистолет ТОЗ-35 предназначен для спортивных стрельб, однако изъятый образец имел признаки модификаций. Как установили правоохранители, злоумышленник переделал «мелкашку» под боевое оружие.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружии и боеприпасов. Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

МВД России

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