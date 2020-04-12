Мужчина, который устроил стрельбу через двери квартиры в одном из домов на Воронцовских прудах в Москве, сложил оружие и сдался полиции. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, стражи порядка убедили дебошира прекратить противоправные действия.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что после конфликта на бытовой почве, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Открыть входную дверь стрелявший отказался. Были приняты необходимые меры безопасности. В результате переговоров полицейские убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие», — сказал Владимир Васенин.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают следователи. Выясняется полная картина произошедшего.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве мужчина забаррикадировался в квартире и устроил стрельбу через дверь.