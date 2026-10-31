Зима близко: первый снег накроет Москву уже на следующей неделе

Синоптик Паршина: первый снег в Москве выпадет уже на следующей неделе

В Москве первый снег может выпасть уже 4 ноября. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», — сообщила синоптик.

По прогнозу специалиста, 3 ноября в столице ожидается небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября к нему добавится мокрый снег.

Небольшие осадки ожидаются и в следующие дни — вплоть до 8 ноября. При этом надолго снег не задержится: большая его часть растает, а на земле останутся лишь отдельные следы.

Более серьезного снегопада синоптик советует ждать ближе к концу ноября — в третьей декаде месяца.

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