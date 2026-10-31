Зима близко: первый снег накроет Москву уже на следующей неделе

Жителей столицы ждут настоящие погодные качели.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Паршина: первый снег в Москве выпадет уже на следующей неделе
В Москве первый снег может выпасть уже 4 ноября. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», — сообщила синоптик.
По прогнозу специалиста, 3 ноября в столице ожидается небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября к нему добавится мокрый снег.
Небольшие осадки ожидаются и в следующие дни — вплоть до 8 ноября. При этом надолго снег не задержится: большая его часть растает, а на земле останутся лишь отдельные следы.
Более серьезного снегопада синоптик советует ждать ближе к концу ноября — в третьей декаде месяца.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кузбассе уже установилась настоящая зимняя погода. После сильных снегопадов дороги завалило сугробами, а автобусы начали застревать в снегу. Местным жителям пришлось раньше обычного открывать сезон помощи застрявшему транспорту.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 окт
- Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние
- 29 окт
- Комары задержались в Москве: почему насекомые сохраняют активность осенью
- 29 окт
- «Каждому свое»: Гогунский признался, почему не стремится к кубикам пресса
- 28 окт
- Сезон выталкивания автобусов раньше срока открыли в Кузбассе
- 28 окт
- Россию может накрыть аномально холодная зима: что насторожило иностранных ученых
- 26 окт
- Нужны ли зонтики? Какая погода ждет Москву и область в конце октября
- 25 окт
- Медведи не спешат в берлоги: зоолог объяснил, почему медведи в России меняют привычки
- 25 окт
- Зима отменяется? Климатологи зафиксировали ускорение потепления в Москве
- 22 окт
- «По расписанию»: когда начнется зима в Московском регионе
- 22 окт
- Нет снега — нет спячки: медведи в Красноярском крае ещё активны
Читайте также
51%
Нашли ошибку?