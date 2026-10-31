Яблочко от футболиста далеко укатилось? Чем удивила дочь Аршавина

Избранница Аршавина показала трогательный танец маленькой дочки

Возлюбленная заслуженного мастера спорта России Андрея Аршавина, модель и блогер Анна Петрушина опубликовала трогательное видео с танцем их дочери Евы. На видео девочка занимается гимнастикой в белом трико, тщательно исполняя изящные приемы с почти что балетной грацией.

Малышка растет не по дням, а по часам

В 2025 году Петрушина показала своим фолловерам в соцсети новое фото маленькой Евы — тогда еще совсем малышка, она находилась у мамы на руках. Уже тогда поклонники отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца. В тот день молодая мама праздновала свой собственный день рождения, и милые снимки приобрели особенное значение.

«Лучший день рождения в моей жизни», — цитировал ее 7Дней.ру.

Петрушина справляла праздник в Петербурге, в окружении живописной зелени. На фоне рощ она позировала в коротком платьице и ветровке, а на малышке был светлый детский комбинезон.

Как отметили многие внимательные подписчики, самого футболиста на фотоснимках не было — впрочем, для Анны это обычное дело, ведь в то время пара не афишировала детали личной жизни, а совместные кадры если и были, то редко. О романе Петрушиной и Аршавина широкая публика узнала летом. Анна на снимках позировала с уже объемистым животом. Ева родилась в конце августа, после чего Аршавин наконец раскрыл первые подробности своих планов в личной жизни.

Барановская: как Аршавин обманул и предал беременную гражданскую жену

В жизни Андрея Аршавина было много женщин, и со многими он успел нажить детей. Брак с телеведущей Юлией Барановской был одной из самых обсуждаемых страниц биографии футболиста. Пара прожила вместе около девяти лет, у них родились трое детей — Артем, Яна и Арсений.

Однако семейная история закончилась тяжелым расставанием — Аршавин покинул Юлию, когда она была беременна третьим ребенком. Позднее ведущая рассказывала, что причиной разрыва стали измены футболиста и в целом его поведение по отношению к ней.

Барановская вспоминала тот период с болью и обидой, подчеркивая, что воспринимала пережитое не просто как измену, а как настоящее предательство, ведь в тот момент носила под сердцем дитя от неверного супруга.

Сам Аршавин объяснял свое решение довольно коротко: он встретил другую женщину и понял, что хочет строить жизнь с ней. Впрочем, даже после расставания бывшие партнеры продолжали общаться ради общих детей, при этом споря о денежных вопросах — так в январе 2026 года суд удовлетворил иск футболиста об изменении размера алиментов. Вместо ранее назначенной половины доходов Аршавин теперь обязан выплачивать на троих детей три восьмых части заработка.

Изменщик не изменился: Аршавин обманул и новую женщину

После расставания с Барановской футболист сошелся с журналисткой Алисой Казьминой — в 2016 году они расписались, а в феврале 2017-го у них родилась дочь Есения.

Но и тут счастье оказалось недолгим — уже спустя несколько месяцев Казьмина объявила о намерении развестись. Причиной она назвала неверность мужа — наметилась явная тенденция.

Позже Алиса поделилась подробностями пережитого в программе «Судьба человека». По ее словам, одна из самых болезненных историй произошла практически сразу после рождения дочери. Когда Аршавин собирался приехать к жене и новорожденной малышке, ей позвонил мужчина, представившийся мужем женщины, с которой футболист якобы состоял в пикантных отношениях. Казьмину словно ударили обухом по голове — новость об измене шокировала ее не менее, чем в свое время Барановскую.

Сам футболист рассказывал, что у него не пять, а шесть детей — о существовании еще одного ребенка, который не носит его фамилию, он сообщил в интервью. По словам Аршавина, мать малыша сознательно приняла решение не указывать его отцом и отказалась от алиментов.

Чем Аршавин занимается сейчас

В 2018 году спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако с футболом он не расстался: в 2023-м он вошел в состав правления «Зенита». Он также продолжает периодически появляется в телевизионных программах в качестве эксперта.

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