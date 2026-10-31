Метро закрывается, витрины заколачивают: как Париж готовится к массовым протестам

Сорок станций метро закроют в Париже из-за ожидающихся массовых протестов

В Париже временно закроют 40 станций метро из-за ожидающихся массовых протестов. Об этом сообщило автономное агентство общественного транспорта французской столицы RATP.

«По требованию префектуры полиции и в целях безопасности <…> станции закроются в субботу», — говорится в релизе.

Часть станций уже прекратила работу, остальные закроют в течение дня. Многие из них расположены в центральной части города.

Как выглядит обстановка в Париже перед очередным массовым протестом, показал корреспондент «Известий» Эдуард Новиков. По его словам, владельцы магазинов массово укрепляют витрины досками, фанерой и специальными щитами, опасаясь погромов и грабежей.

Предприниматели стараются защитить свои заведения заранее. При этом материалов для укрепления витрин уже не хватает.

В субботу во Франции проходят третьи подряд массовые акции. Присоединиться к ним призывали профсоюзы и представители движения «желтых жилетов».

Протесты начались в середине сентября. Сначала на улицы вышли старшеклассники и студенты из пригородов Парижа, требовавшие улучшить условия обучения. Позже к ним присоединились жители, недовольные ростом цен. Постепенно демонстрации распространились на другие регионы страны.

Самая масштабная акция состоялась 17 октября и сопровождалась беспорядками. Участники грабили магазины, разбивали витрины, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией. По официальным данным, в демонстрации участвовали около 550 тысяч человек.

На акции в прошлые выходные задержали более 1,3 тысячи человек. По данным МВД Франции, ранения получили свыше 50 сотрудников полиции. Глава ведомства Лоран Нуньес признал, что ситуация вышла из-под контроля, и подал в отставку, пишет France Info, однако президент Эммануэль Макрон не принял ее.

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