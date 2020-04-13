«Какая женщина!» — «русская Кардашьян» в мини-топе с алым бантом очаровала фанатов
Звезда Instagram продолжает радовать поклонников сексуальными снимками, находясь в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Популярный блогер и модель Анастасия Квитко, известная в сети как «русская Кардашьян», несмотря на режим всеобщей изоляции, продолжает активно трудиться и день за днем делает публикации в Instagram, что не может не радовать ее поклонников.
На сей раз звезда нашла интересный способ поздравить фолловеров с праздником Пасхи. Девушка опубликовала снимок, где предстала в мини-топе алого цвета, едва прикрывающем пышную грудь.
«Счастливой Пасхи!» — кокетливо обратилась в подписчикам Квитко.
Естественно, ответная реакция была моментальной. В комментариях и юноши, и девушки признавались: «русская Кардашьян» — сногсшибательная красотка! Ее образ просто идеален, а пышные формы и стройная талия буквально сводят с ума.
«Какая женщина! Я обожаю этого ангела!»
«С праздником тебя, красотка! Ты потрясающе выглядишь!»
«Ты — единственная, кто радует меня сейчас. Люблю тебя, детка!» — писали в ответ фанаты Анастасии.
Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото «русской Кардашьян» в платье-сеточке на голое тело.
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