Звезда Instagram Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», не спешит расстраиваться из-за введения режима карантина. Кажется, она из числа тех людей, кто знает, как поднять настроение себе и окружающим даже в сложной ситуации.

На сей раз 25-летняя модель записала домашнее сторис, где показала, как развлекает себя на самоизоляции. На кадрах девушка разгуливает по огромному балкону в платье-сеточке небесного оттенка, надетого почти на голое тело — интимные места прикрывает лишь миниатюрный купальник.

«Останьтесь дома! Кстати, если хотите увидеть кое-что поинтереснее, можете нажать сюда», — обратилась Квитко с заманчивым предложением к подписчикам.

Instagram @anastasiya_kvitko

Вероятно, многие поклонники «русской Кардашьян» ради неожиданного бонуса последовали совету любимой знаменитости и забыли о делах вне дома. Ведь, как показывает практика, Анастасии действительно есть что показать.

Так, например, под каждым ее откровенным фото в Instagram фолловеры, не сдерживая эмоций, признаются: пышные формы модели и ее осиная талия буквально сводят их с ума.

«Ты шикарна! Боже, я тебя просто обожаю!»

«Какая девочка! Какое тело! Ты божественна!»

«У меня нет сил на это смотреть… Как можно быть такой идеальной?!» — один за другим оставляют комментарии пользователи сети.

Впрочем, сама Квитко только рада такой реакции фанатов. Именно поэтому она старается ежедневно преподносить им «горячие» сюрпризы.

Ранее 5-tv.ru показал необычное фото »русской Кардашьян», которое сильно удивило ее поклонников.