Неизвестные требуют от сына генерала Халила Арсланова 150 миллионов рублей, угрожая в случае отказа крупными проблемами его отцу.

Сын подозреваемого в мошенничестве замначальника Генштаба пожаловался на вымогателей

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Сын замначальника Генерального штаба ВС РФ Халила Арсланова, арестованного ранее по делу о мошенничестве, заявил в полицию о вымогательстве у него 150 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сын генерала рассказал правоохранителям, что деньги у него начали требовать в первые дни после помещения отца в СИЗО — 12 и 13 февраля. По его словам, неизвестные угрожают крупными проблемами Халилу Арсланову за отказ заплатить.

«Молодой человек получил SMS с незнакомого номера, якобы написанное его отцом из московского СИЗО-1. В послании говорилось о том, чтобы сын связался с неким Игорем Борисовичем», — сообщил источник телеканала, уточнив, что сообщения приходят в один из популярных мессенджеров.

По факту обращения уже проводится доследственная проверка.

Как сообщал 5-tv.ru, Халил Арсланов был задержан 7 февраля. Под арест его поместили на следующий день решением 25-го гарнизонного военного суда. Военнослужащего обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК). Общая сумма ущерба оценивается почти в 6,7 миллиарда рублей.

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