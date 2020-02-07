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  4. Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве

, 13:02 | Василий Заика 157

Генерал-полковника после дачи показаний в ГВСУ под конвоем доставили в суд, где будет рассматриваться вопрос о его аресте.

Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов задержан сотрудниками военной контрразведки ФСБ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обвиняемый по делу об особо крупном мошенничестве генерал-полковник после дачи показаний в Главном военном следственном управлении был под конвоем доставлен в 235-й гарнизонный суд, в котором будет рассматриваться вопрос о его аресте.

По версии следователей, Халил Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 миллион 437 тысяч 536 рублей и на сумму не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно. Срок следственных действий по делу замглавы Генштаба РФ был продлен до 6 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетель по делу замглавы Генштаба ВС Арсланова признался в оговоре генерала. По словам Александра Оглоблина, взамен освобождения из-под стражи от него требовали дать необходимые показания.

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