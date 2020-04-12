«Пошла жара»: звезды сериала «Реальные пацаны» повеселили фанатов нескромным танцем
Марина Федункив выложила в сеть совместное видео с коллегой Владимиром Селивановым.
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Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv
Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в своем аккаунте в Instagram выложила совместное видео с коллегой по цеху Владимиром Селивановым.
По всей видимости, «мама Коляна» и «Вован» решили вспомнить, как отжигали по выходным в общежитии института культуры на бульваре Гагарина в Перми. На кадрах актеры поочередно танцуют с косынкой между ног.
«Когда не знаешь, в каком наряде сегодня пойдешь выкидывать мусор», — написала Марина Федункив.
Многочисленные подписчики 48-летней актрисы восприняли ролик «на ура». Восторженные комментарии говорят сами за себя.
«Это лучший танец! Вне конкуренции»;
«Как всегда — красава!»
«Ой, ржу… Реально смешно»;
«Пошла жара!»
«Это самое лучшее, что я видела!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о женском счастье Марины Федункив.
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