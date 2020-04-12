Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в своем аккаунте в Instagram выложила совместное видео с коллегой по цеху Владимиром Селивановым.

По всей видимости, «мама Коляна» и «Вован» решили вспомнить, как отжигали по выходным в общежитии института культуры на бульваре Гагарина в Перми. На кадрах актеры поочередно танцуют с косынкой между ног.

«Когда не знаешь, в каком наряде сегодня пойдешь выкидывать мусор», — написала Марина Федункив.

Instagram @marina_phedunkiv

Многочисленные подписчики 48-летней актрисы восприняли ролик «на ура». Восторженные комментарии говорят сами за себя.

«Это лучший танец! Вне конкуренции»;

«Как всегда — красава!»

«Ой, ржу… Реально смешно»;

«Пошла жара!»

«Это самое лучшее, что я видела!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женском счастье Марины Федункив.