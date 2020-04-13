Российский артист и шоумен Никита Джигурда рассказал о судебном процессе против предпринимателя Владимира Рощина из-за нарушений договоренностей по съемкам рекламного клипа казино, действующего на территории Белоруссии.

Суть заключается в том, что около полутора-двух лет назад бизнес-партнер артиста подал на него в суд за якобы неисполнение условий контракта.

«По сценарию я должен был участвовать и победить в конкурсе двойников, выиграть дорогой приз — путевку куда-то там в Арабские Эмираты… А актеры, которые двойники Сталина, Брежнева и Ленина, уличают Джигурду в мошенничестве, что это не двойник, а сам Джигурда. На что Джигурда начинает драку со Сталиным, Лениным и Брежневым. Выволакивают за само казино. Главная драка за сценой происходит», — пояснил россиянин.

Как отметил артист, он получил 200 тысяч рублей в качестве аванса от полной суммы контракта, а всего его гонорар должен был составить семь тысяч долларов. Ради съемок «главной драки», которые должны были пройти в Москве, он прервал свой отпуск с Мариной Анисиной в Греции. Какого же было его удивление, когда он узнал, что ключевая сцена ролика будет сниматься камерами уличного наблюдения.

Джигурда убежден, что запись потом могли опубликовать в сети для того, чтобы ударить по его репутации. В тот момент он участвовал в нескольких судебных процессах.

По словам актера, спустя полгода он узнал, что «гражданин Рощин подал иск за сорванную съемку». Адвокаты успели оспорить эти обвинения и доказать, что шоумен не прогуливал съемки. Кроме того, Джигурда теперь хочет отсудить у бизнесмена свой гонорар.

«Но мои адвокаты пошли дальше. Убедили меня, что мы выиграем и следующий процесс, поскольку вина его в срыве. Потери Джигурды — семь тысяч долларов, будьте добры, гражданин Рощин, компенсируйте», — добавил 59-летний артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший директор Джигурды якобы пыталась разрушить его брак черной магией.