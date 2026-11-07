Дело мужа Блиновской прекратили из-за его участия в СВО

Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено

Уголовное преследование в отношении мужа королевы «Марафонов желаний», блогера Елены Блиновской, было прекращено в связи с его участием в специальной военной операции (СВО). В чем обвиняли мужчину? Когда он ушел на СВО? И что с Еленой Блиновской?

Дело в отношении Алексея Блиновского было прекращено

Следователи прекратили уголовное преследование супруга скандальной интернет-звезды Елены Блиновской Алексея по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Дело прекратили из-за участия Алексея в СВО. Обвинения Блиновскому в соучастии в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, заработанных его супругой на «Марафонах желаний», предъявили в 2023 году.

По решению суда, до вынесения приговора супруги должны были находиться в СИЗО. Свою вину мужчина не признавал. Находясь в СИЗО, Алексей подписал контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения специальной военной операции. При этом следствие в отношении него продолжилось.

Из-за того, что Блиновский перестал являться в полицию для дачи показаний, МВД объявило его в розыск. Вскоре, в сентябре 2024 года, его задержали. Это произошло прямо в воинской части. Алексея доставили следователям. После необходимых следственных действий, Блиновский вновь вернулся к службе.

В следующий раз о нем заговорили лишь через год. В ноябре 2025 года он приехал в Москву и выступил в качестве свидетеля в суде по делу Елены Блиновской.

За что посадили Елену Блиновскую?

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить свои доходы. Это позволило ей не переходить на общую систему налогообложения. В результате сумма налоговой задолженности составила 918 миллионов рублей, включая неуплаченные НДС и налог на доходы физических лиц.

Блогера задержали на арендованном автомобиле «Майбах», в машине с ней находились водитель и охранник. При обыске у нее обнаружили авиабилет в Ташкент. По данным следствия, изначально она планировала лететь оттуда в Узбекистан, но изменила планы, опасаясь задержания в российском аэропорту. Вместо этого Елена решила добраться до Минска, а уже оттуда отправиться в Ташкент.

В это же время в ее подмосковном доме в Истре прошли обыски. В гараже следователи нашли автомобили Lamborghini Urus (около 50 миллионов рублей) и Range Rover (около 34 миллионов рублей).

В мае 2023-го суд избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. Она должна была находиться в своем подмосковном доме без права пользоваться интернетом.

Однако в конце 2023 года Блиновская нарушила условия домашнего ареста. По данным следствия, она устроила предновогоднюю вечеринку, на которой собралось более 15 человек, включая свидетеля по ее делу.

В январе 2024-го Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО.

В марте 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Обвинение запрашивало шесть лет лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция смягчила «королеве марафонов» срок наказания на полгода, до 4,5 года колонии.

Суд также взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей и конфисковал ее имущество в пользу государства. После отбывания наказания ей на четыре года запретили вести бизнес.

Что сейчас с Еленой Блиновской?

Елена Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии общего режима в поселке Головино во Владимирской области.

После вынесения приговора интернет-звезда пыталась добиться пересмотра уголовного дела в ее пользу. В июле 2026 года Блиновская проиграла кассацию — приговор остался без изменений.

В колонии королева «Марафонов желаний» трудится в швейной мастерской. Блиновскую навещает отец. Они видятся минимум раз в месяц через стекло. Отец Блиновской Олег Останин в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru, рассказал, что Алексей тоже видится с женой, но удается ему это нечасто.

У Блиновских осталось четверо детей. После вынесения приговора Елене и ухода Алексея на СВО они стали жить с родственниками семьи в Ярославле.

Олег Останин рассказал, что дети общаются с родителями: они часто передают Елене письма и рисунки, чтобы поддержать ее.

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