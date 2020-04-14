Певица призналась «эко-активистке», что была три дня в Москве и ей очень понравилось.

Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, пообщались по телефону с американской певицей Билли Айлиш от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Специалисты по нестандартным розыгрышам признались, что смогли раздобыть номер знаменитости через голливудского актера Вуди Харельсона.

«Телефон мамы Билли Айлиш нам дал голливудский актер Вуди Харрельсон, с которым мы тоже пообщались от имени Греты, но пока не раскрываем о чем. А мама уже связала нас с дочкой», — цитирует РИА Новости Владимира Кузнецова.

В ходе беседы «Грета Тунберг» поведала Билли Айлиш, что приглашена на экологическую акцию в РФ. Пранкеры под видом шведской школьницы попросили совета у знаменитости — стоит ли ехать в Москву и принимать участие в различных мероприятиях.

Певица, в свою очередь, отметила, что пробыла в российской столице всего три дня и толком ничего не смогла увидеть. Несмотря на это, ей очень понравился ведущий Иван Ургант, в шоу которого Билли Айлиш приняла участие.

«Комик (Иван Ургант — Прим.ред.) был одним из самых приятных людей из всех, что я когда-либо встречала, даже в США. Многие люди с виду милые, но на самом деле это только кажется, часто это напоминает Голливуд, они иногда странные и только прикидываются, но вот этот был по-настоящему милым. В целом нам очень понравилось», — сказала Билли Айлиш в ходе разговора.

«Грета Тунберг» по секрету рассказала американке, что встречается с русским хакером из Бруклина, который пытался проникнуть в систему Пентагона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пранкеры, представившись Гретой Тунберг, разыграли принца Гарри.

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