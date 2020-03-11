Российские пранкеры, представившись Гретой Тунберг, разыграли принца Гарри

Российские пранкеры разыграли принца Гаррри, позвонив ему по телефону и представившихся экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Во время разговора с юмористами герцог Сассекский ничего не заподозрил и искренне отвечал на все поставленные вопросы.

Супруг Меган Маркл признался, что не жалеет о решении выйти из королевской семьи. По его словам, данная позиция отражает то, что для них с Меган на первом месте — воспитание ребенка и забота друг о друге, а не совершение королевских ритуалов.

«Я думаю, что чертовски много людей по всему миру могут уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место, Большую часть своей жизни я всегда был частью семьи и частью страны, которая боится бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а не морали», — цитирует герцога The Sun.

Также в ходе диалога была затронута тема экологических проблем. Муж Меган Маркл признался, что поддерживает Грету Тунберг в ее деятельности — он сам мечтал открыть собственный фонд по защите природы. Что касается президента США Дональда Трампа, то мнению принца, он вряд ли заинтересован в решении подобных вопросов.

«У него руки в крови», — отметил Гарри, говоря об американском лидере.

Когда запись телефонного разговора распространилась в интернете, журналисты обратились за комментариями к представителям принца. Его пресс-секретарь, в свою очередь, ответила, что для него «совершенно нормально хотеть пообщаться с Гретой и поделиться мыслями об изменении климата».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Принц Гарри и его жена Меган Маркл попрощались с монаршими обязанностями.