Россияне все чаще стали знакомиться в интернете
В период пандемии число сообщений, которые отправляют друг другу пользователи выросло на 25%.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Vogel; 5-tv.ru
Сайты знакомств в условиях пандемии переживают пик популярности. Даже те пользователи, которые ранее скептично относились к соответствующим порталам, решили все же попробовать новый опыт общения. Психологи объясняют это минусами самоизоляции.
За время пандемии число сообщений, которые отправляют друг другу пользователи выросло на целых 25%. Появился новый тип пользователей — «Я здесь только на время карантина».
Меняется и характер общения. Теперь пользователи пишут друг другу настоящие романы в письмах.
И не обязательно говорить о любви. Можно просто обменятся полезной информацией.
Линар Гинатуллин заметил — онлайн-знакомство раскрепощает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.
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