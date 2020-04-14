Россияне все чаще стали знакомиться в интернете

Сайты знакомств в условиях пандемии переживают пик популярности. Даже те пользователи, которые ранее скептично относились к соответствующим порталам, решили все же попробовать новый опыт общения. Психологи объясняют это минусами самоизоляции.

За время пандемии число сообщений, которые отправляют друг другу пользователи выросло на целых 25%. Появился новый тип пользователей — «Я здесь только на время карантина».

Меняется и характер общения. Теперь пользователи пишут друг другу настоящие романы в письмах.

И не обязательно говорить о любви. Можно просто обменятся полезной информацией.

Линар Гинатуллин заметил — онлайн-знакомство раскрепощает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.

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