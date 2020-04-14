Госдума приняла закон об оплате отопления по показаниям индивидуальных счетчиков

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который обяжет коммунальщиков учитывать показатели индивидуальных счетчиков при оплате за отопление в многоквартирных домах, в которых также установлен общедомовой счетчик.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в действующей редакции кодекса «при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению <…> отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета».

Это позволяло коммунальщикам не учитывать показания индивидуальных приборов счетчиков в расчете стоимости отопления. Конституционный суд ранее постановил, чтобы парламент и правительство убрали эту лазейку. В итоге сотрудниками правительства был разработан и внесен в Госдуму принятый теперь закон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам скорректировали счета за отопление из-за аномально теплой зимы. Суммы в квитанциях снизились у жителей тех домов, которые платят за отопление по нормативам, а не по счетчикам.