Конституционный суд РФ впервые за свою историю провел онлайн-заседание
Рассматривалось дело петербургского порта «Морской фасад», ранее оштрафованного за несоблюдение правил безопасности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Конституционный суд впервые за всю свою историю провел онлайн-заседание. Мера необходимая, учитывая ситуацию с COVID-19.
Рассматривалось дело петербургского порта «Морской фасад». Ранее компанию оштрафовали за несоблюдения правил безопасности. Руководство решило оспорить решение.
Причем юристы были настолько уверены в своей правоте, что дошли до Конституционного суда. В итоге, последний прислушался к доводам адвокатов и постановил пересмотреть дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.
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