Конституционный суд впервые за всю свою историю провел онлайн-заседание. Мера необходимая, учитывая ситуацию с COVID-19.

Рассматривалось дело петербургского порта «Морской фасад». Ранее компанию оштрафовали за несоблюдения правил безопасности. Руководство решило оспорить решение.

Причем юристы были настолько уверены в своей правоте, что дошли до Конституционного суда. В итоге, последний прислушался к доводам адвокатов и постановил пересмотреть дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112