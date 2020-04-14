Астрологи рассказали, какие недуги присущи рожденным под определенными созвездиями.

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Не все знаки зодиака обладают крепким здоровьем и иммунитетом, пишет портал Clutch.ua. По версии астрологов, кармическое прошлое людей «награждает» их склонностью к частым болезням. У них слабые организмы и как следствие — не столь длинная линия жизни. Чаще всего они рождаются под конкретными созвездиями.

Близнецы

Их слабые места — горло и нервная система. Постоянные стрессы приводят к снижению иммунитета, отчего возникают простуды и ОРВИ, а хронические воспаления горла приводят к проблемам с сердцем.

Рак

Рожденным под этим созвездиям свойственны генетические заболевания. Помимо этого Раки не могут похвастаться идеальным зрением. Жизнь таких людей чаще заканчивается инсультом или инфарктом.

Лев

В целом, Львы — здоровые люди, но склонны к трудоголизму. Переработки приводят к проблемам с позвоночником и костями. А нервное состояние болезненно сказывается на сердце.

Скорпион

Носители этого знака болеют редко, но серьезно. Чаще всего Скорпионы страдают от недугов, связанных с желудочно-кишечным трактом, и заболеваний, передающихся половым путем.

Рыбы

Слабые здоровьем от рождения Рыбы жалуются на лимфатическую систему, зрение, почки. Больше других они склонны к пагубным привычкам, что порой приводит к алкоголизму и наркомании.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-5 знаков зодиака, которые только позволяют себя любить.

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ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

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