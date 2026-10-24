Троллейбус снес легковушку и влетел в столб в Санкт-Петербурге: ДТП попало на видео

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

Авария произошла во Фрунзенском районе Северной столицы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Троллейбус врезался в легковушку и въехал в столб в Петербурге

В Петербурге троллейбус на полной скорости столкнулся со столбом. В распоряжении 5-tv.ru попало видео момента.

На кадрах видно, как транспорт врезается в легковую машину, съезжает с проезжей части и врезается в опору.

Авария произошла во Фрунзенском районе. Раненых нет, на месте ЧП спасатели вытащили водителя из помятой кабины. По сообщениям источника, шофер не убедился в безопасности маневра.

Ранее 5-tv.ru писал о другом схожем, но более трагическом случае — водитель скончался за рулем грузовика и врезался в фонарный столб в Москве. У мужчины отцепился тромб — по предварительным данным, уже в момент прибытия полицейских и скорой помощи шофер был мертв.

Ранее 24 октября также произошла ужасная авария в Северобайкальске — водитель ВАЗа врезалась в толпу людей на пешеходном переходе. В результате инциндента ранения получили три человека — пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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