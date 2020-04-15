Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса, сообщает РИА Новости. По словам Дениса Проценко, получены два отрицательных теста на COVID-19. Медик выходит из режима самоизоляции.

31 марта у главврача больницы в Коммунарке был диагностирован коронавирус. Он попросил граждан не переживать за его здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

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