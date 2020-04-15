Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
| Марина Неруцких Здоровье 23
По словам Дениса Проценко, получены два отрицательных теста на COVID-19.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса, сообщает РИА Новости. По словам Дениса Проценко, получены два отрицательных теста на COVID-19. Медик выходит из режима самоизоляции.
31 марта у главврача больницы в Коммунарке был диагностирован коронавирус. Он попросил граждан не переживать за его здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
0° 748 мм рт. ст.
93%
93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?