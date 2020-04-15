Грабители отобрали у петербуржца четыре тысячи медицинских масок

Неизвестные ограбили жителя Санкт-Петербурга на четыре тысячи медицинских масок. Как стало известно 5-tv.ru, общая сумма ущерба оценивается в 156 тысяч рублей.

Преступление произошло вечером 10 апреля. Перед ограблением 25-летний потерпевший разместил в Instagram объявление о продаже крупной партии медицинских масок. Вскоре нашелся покупатель. Прибыв на условленное место встречи, мужчину с масками встретили трое неизвестных. Они отобрали у него товар и скрылись.

Спустя четыре дня, 14 апреля, полицейские задержали одного из подозреваемых в ограблении. Им оказался 25-летний житель республики Дагестан, работающий контролером-кассиром в супермаркете.

В его отношении составили административный протокол за «Мелкое хищение» (статья 7.27 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли. Покупатели товар так и не получили.