В России общее число инфицированных COVID-19 превысило 24 тысячи человек

В России подтверждены 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных в стране — почти 24,5 тысячи. Всего справиться с болезнью смогли почти две тысячи россиян.

Среди них — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В социальных сетях он сообщил, что вернулся к полноценной работе после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

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