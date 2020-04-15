В России общее число инфицированных COVID-19 превысило 24 тысячи человек

Справиться с болезнью смогли почти 2000 россиян, среди них — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В России подтверждены 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных в стране — почти 24,5 тысячи. Всего справиться с болезнью смогли почти две тысячи россиян.

Среди них — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В социальных сетях он сообщил, что вернулся к полноценной работе после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

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