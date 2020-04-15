Правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство РФ выделит регионам 30 миллиардов рублей на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда в целях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идет о сумме более чем в 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек», — сказал глава кабмина в начале заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в России «остается непростой». По его словам, система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.

«Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. В первую очередь лечение должны получать пациенты с тяжелой формой заболевания», — отметил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за последние сутки. Всего на данный момент в стране зарегистрировано 24 490 больных COVID-19.

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