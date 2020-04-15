В России резко снизился уровень уличной преступности

Количество уличных преступлений резко сократилось в России в первом квартале 2020 года. Об этом 5-tv.ru сообщили в МВД РФ.

«Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что число убийств и покушений на убийства снизилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%. Стало безопаснее и на объектах транспорта — преступлений стало меньше на 10,9%.

При этом почти в два раза выросло количество киберпреступлений — на 84%. Главным образом за счет этого в целом уровень преступности в стране вырос на 4%.

В МВД подчеркнули, что уровень уличной преступности не возрос вопреки прогнозам ряда экспертов. Некоторые ожидали, что преступлений станет больше из-за режима самоизоляции. В ведомстве призвали СМИ руководствоваться при подготовке материалов объективными показателями статистики и не доверять сомнительным источникам информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали придумывать новые способы обмана граждан в период самоизоляции.